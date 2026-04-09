Иран жестко предупредил о нарушении перемирия в Ливане

Спикер парламента Ирана Галибаф предупредил о последствиях нарушения перемирия

Нарушения режима прекращения огня, в том числе в Ливане, повлекут суровые ответные меры. Об этом предупредил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Ливан и вся «ось сопротивления», как союзники Ирана, являются неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня. По его словам, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф публично и ясно подчеркнул важность ливанской проблемы.

«Нарушения режима прекращения огня влекут за собой явные издержки и суровые ответные меры. Немедленно прекратите огонь», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан. При этом действия израильской стороны в этом контексте сравнили с поведением агрессивной собаки.