15:02, 9 апреля 2026Мир

Иран жестко предупредил о нарушении перемирия в Ливане

Спикер парламента Ирана Галибаф предупредил о последствиях нарушения перемирия
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Нарушения режима прекращения огня, в том числе в Ливане, повлекут суровые ответные меры. Об этом предупредил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Ливан и вся «ось сопротивления», как союзники Ирана, являются неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня. По его словам, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф публично и ясно подчеркнул важность ливанской проблемы.

«Нарушения режима прекращения огня влекут за собой явные издержки и суровые ответные меры. Немедленно прекратите огонь», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан. При этом действия израильской стороны в этом контексте сравнили с поведением агрессивной собаки.

    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
