17:49, 9 апреля 2026

Иранский кризис ударил по тысячам японских компаний

Кирилл Луцюк

Фото: Minami Funakoshi / Reuters

Почти 80 процентов японских компаний пострадали из-за ближневосточного кризиса. Эти данные опроса, проведенного Tokyo Shoko Research, процитировало Jiji.

В этом исследовании приняли участие более 7000 компаний. Из них 78,7 признались, что американо-иранское противостояние и его экономические последствия скверно отразились на их положении. Для большинства из них (70,4 процента) главной проблемой стали подскочившие затраты на сырье для нефтепереработки. Почти 65 процентов пожаловались на дорогое топливо. Сейчас больше 15 процентов компаний вынуждены пересмотреть свою стратегию, однако эксперты не исключают, что число их будет расти.

Накануне стало известно, что крупнейшие японские химические компании отчаянно пытаются избежать остановки заводов по производству этилена — материала, необходимого для производства пластмасс и синтетических волокон. Виновником этого опять-таки стал ближневосточный кризис, из-за которого возникли проблемы с импортом углеводородов.

В правительстве Японии считают, что ситуация в регионе Персидского залива продолжит негативно влиять на японскую экономику до тех пор, пока иранский кризис не урегулируют на долговременной основе.

