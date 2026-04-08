15:03, 8 апреля 2026Экономика

Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

Jiji: Из-за иранского кризиса в Японии могут встать заводы по выпуску этилена
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Крупнейшие японские химические компании отчаянно пытаются избежать остановки заводов по производству этилена — материала, необходимого для производства пластмасс и синтетических волокон. Об этом сообщило агентство Jiji.

Причиной напряженной ситуации стал кризис на Ближнем Востоке, который поставил под вопрос импорт углеводородов. Сейчас предприятия сокращают объемы производства, рассчитывая таким образом избежать их полномасштабной остановки. Кроме того, они пытаются купить необходимую для выпуска этилена нафту в странах, расположенных за пределами ближневосточного региона.

По прогнозам, ситуация в районе Персидского залива продолжит негативно влиять на японскую экономику до тех пор, пока иранский кризис не урегулируют на долговременной основе. Пока же в Ормузском проливе оказались заперты 42 японских корабля.

Чтобы спасти экономику от особенно негативных последствий ближневосточной проблемы, Япония начала высвобождать нефть из государственных резервов.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Израиль нанес самую масштабную серию ударов по Ливану

    Для застрявшего под ванной толстенького пса пришлось вызывать спасателей в Москве

    В Киеве ответили на новые заявления Венгрии об украинских инкассаторах

    Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану с одним уточнением

    У бывшего сенатора России захотели забрать имущество

    Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

    В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    Все новости
