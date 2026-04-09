13:02, 9 апреля 2026

Известный блогер пожертвовал миллионы на помощь пострадавшему от наводнения Дагестану

Анастасия Алимпиева

Фото: Омар Шапиев / РИА Новости

Известный российский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пожертвовал четыре миллиона рублей на помощь родному Дагестану, пострадавшему в результате наводнения. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что для этого он продал одну из подержанных машин Toyota Camry, которые сдает в аренду. Переведенные им в благотворительные фонды средства идут на закупку воды и еды, приобретение спасательных устройств и помощь тем, кто лишился дома.

Кроме того, чтобы попытаться собрать больше денег, Хасбик связался с главой UFC Дэйном Уайтом, попросив посвятить один из номерных турниров сбору денег для пострадавших в республике.

Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что непогода в Дагестане причинила ущерб 15,5 тысячи местных жителей. Он уточнил, что пострадавшие от стихии имеют право на материальную помощь от властей.

