Катя Лель показала внешность отметившей 17-летие дочери

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) показала внешность отметившей 17-летие дочери Эмилии Кузнецовой. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя артистка опубликовала совместное фото, где позировала вместе с наследницей на фоне городского пейзажа. Девушка предстала перед камерой в розовом топе и белом пиджаке. Также она распустила волосы и надела на шею цепочку с кулоном.

«Какая ты у меня светлая, открытая и добрая, сильная и одновременно тонкая душой, ты — моя главная победа и мое достижение, которое я ждала всю свою жизнь!» — обратилась к дочери знаменитость.

Лель родила наследницу от бизнесмена Игоря Кузнецова, с которым развелась в 2023 году после 15 лет брака. После разрыва родителей девушка поддержала мать и осталась жить с ней, но в то же время продолжила общаться с отцом.

