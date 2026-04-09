14:44, 9 апреля 2026

Китайский автопром добился рекордных успехов благодаря войне в Иране

Bloomberg: Экспорт китайских электрокаров вырос вдвое на фоне иранского кризиса
Кирилл Луцюк

Фото: Rafael Martins / Reuters

В марте экспорт китайских электромобилей и гибридов подскочил больше чем вдвое, дойдя до рекордных значений, так как энергетический кризис, спровоцированный войной в Иране, подстегнул интерес к электромобилям. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, зарубежные поставки выросли на 140 процентов по сравнению с первым месяцем прошлого года и составили 349 000 штук. Свыше трети пришлось на автомобили компании BYD.

Агентство констатировало, что подорожание топлива из-за ближневосточного кризиса повышает привлекательность электромобилей и гибридов, так как потребители хотят защитить себя от нестабильных цен на заправках. Например, в Великобритании мартовские продажи электромобилей достигли рекордного уровня.

Однако на внутреннем рынке китайский автопром переживает не лучшие времена. В марте общие продажи электромобилей и гибридов в КНР упали на 14 процентов, до 848 000 единиц.

За январь-февраль 2026 года россияне приобрели 2146 электромобилей с пробегом. Это на 28 процентов выше результатов первых двух месяцев прошлого года.

