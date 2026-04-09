Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила трехдневную распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что акция продлится с 9 по 11 апреля. В ней участвуют даже перелеты на майские праздники. Отправиться в путешествие по выбранным направлениям можно с 13 апреля по 4 июня 2026 года включительно. Доступны билеты в одну сторону или туда и обратно.

Распродажа распространяется на авиабилеты экономкласса для внутренних рейсов по тарифам «Лайт» и «Оптимум». Так, перелет из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 3,8 тысячи рублей, в Сочи — в 5 тысяч рублей, а в Краснодар — в 7,1 тысячи рублей.

