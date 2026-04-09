Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:32, 9 апреля 2026Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Алина Черненко

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила трехдневную распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что акция продлится с 9 по 11 апреля. В ней участвуют даже перелеты на майские праздники. Отправиться в путешествие по выбранным направлениям можно с 13 апреля по 4 июня 2026 года включительно. Доступны билеты в одну сторону или туда и обратно.

Распродажа распространяется на авиабилеты экономкласса для внутренних рейсов по тарифам «Лайт» и «Оптимум». Так, перелет из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 3,8 тысячи рублей, в Сочи — в 5 тысяч рублей, а в Краснодар — в 7,1 тысячи рублей.

Ранее отели Мальдив предложили россиянам скидки до 25 процентов. Средний чек тура с перелетом на любимый курорт богачей в апреле снизился до 317,9 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok