14:53, 9 апреля 2026

Кулеба рассказал о переносе правительства на запад Украины

Кулеба: Правительство Украины планировали перенести в Ивано-Франковск
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Правительство Украины планировалось перенести в Ивано-Франковск на запад страны. Об этом рассказал бывший глава МИД республики Дмитрий Кулеба, передает Telegram-канал «Insider.UA».

«Правительство Украины планировали перенести в Ивано-Франковск, если бы в начале конфликта события развивались крайне негативно», — заявил экс-глава внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, в начале конфликта часть правительства все же была перевезена на запад страны. Однако представители кабмина были возвращены в Киев примерно через два месяца.

Ранее в Кремле раскрыли статус решения президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что оно пока не принято.

