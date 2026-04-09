Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 9 апреля 2026

МИД Ирана назвал условие проведения переговоров с США

МИД Ирана: Переговоры с США зависят от соблюдения Вашингтоном прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Переговоры с США зависят от соблюдения Вашингтоном режима прекращения огня. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова приведены в Telegram-канале ведомства.

«Проведение любых переговоров зависит от получения гарантий выполнения США своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на всех направлениях», — подчеркнул представитель МИД.

Багаи подтвердил, что Иран и США получили приглашение провести переговоры в Пакистане. По его словам, этот вопрос в настоящее время находится на стадии рассмотрения и планирования.

Ранее сообщалось, что переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok