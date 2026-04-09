МИД Ирана назвал условие проведения переговоров с США

МИД Ирана: Переговоры с США зависят от соблюдения Вашингтоном прекращения огня

Переговоры с США зависят от соблюдения Вашингтоном режима прекращения огня. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова приведены в Telegram-канале ведомства.

«Проведение любых переговоров зависит от получения гарантий выполнения США своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на всех направлениях», — подчеркнул представитель МИД.

Багаи подтвердил, что Иран и США получили приглашение провести переговоры в Пакистане. По его словам, этот вопрос в настоящее время находится на стадии рассмотрения и планирования.

Ранее сообщалось, что переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля.