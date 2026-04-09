Мужчина в одном халате вышел из дома в семь утра и стал легендой района

Пользователь Reddit с ником Pajtima рассказал, как стал героем для жителей своего района после 14 месяцев мучений. Их причиной был сосед автора Дэйв, каждую субботу около семи часов утра убиравший подъездную дорожку своего дома от листьев с помощью промышленной воздуходувки.

«Эта штука шумит так, будто на его подъездной дорожке садится Boeing 747. У меня четырехмесячный ребенок. Я работаю в ночную смену в больнице. И в итоге [из-за него] я сплю всего около 11 минут. Я постоянно повторял себе, что нужно быть великодушным, лежа без сна в 7:15 утра и желая раствориться в матрасе», — написал автор.

Однако в итоге его нервы не выдержали. В одном халате он вышел на улицу и дождался, пока сосед снимет свои шумоподавляющие наушники и обратит на него внимание. Однако прежде чем автор успел произнести хоть слово, Дэйв дружелюбно поприветствовал его самого и отдал дань уважения его супруге за вкусные печенья, славящиеся на весь район.

«Тут я будто отключился. Придя в себя, я понял, что разглагольствую о Женевской конвенции и "акустической войне", жестикулируя в сторону его воздуходувки так, будто представляю доказательства в суде. Я не очень хорошо это помню. Помню слово "привыкание". Точно, я использовал слово "привыкание"», — ужаснулся автор.

К тому моменту на улицу вышли еще трое соседей, и один из них начал медленно аплодировать. Дэйв внезапно начал извиняться за шум, добавив, что и супруга его за это ругает, после чего пожал автору руку, назвав его по-настоящему смелым человеком.

«Я вернулся в дом. Моя жена хохотала до слез. Видимо, она наблюдала за нами из окна, и в какой-то момент я, приводя некий аргумент, указал прямо на солнце, и никто не знает, зачем. Я не могу перестать думать о том моменте, когда я зачем-то упомянул привыкание», — заключил автор, добавив, что воздуходувка его больше не беспокоит.

