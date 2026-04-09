Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:03, 9 апреля 2026

Мужчина в одном халате вышел из дома в семь утра и стал легендой района

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Пользователь Reddit с ником Pajtima рассказал, как стал героем для жителей своего района после 14 месяцев мучений. Их причиной был сосед автора Дэйв, каждую субботу около семи часов утра убиравший подъездную дорожку своего дома от листьев с помощью промышленной воздуходувки.

«Эта штука шумит так, будто на его подъездной дорожке садится Boeing 747. У меня четырехмесячный ребенок. Я работаю в ночную смену в больнице. И в итоге [из-за него] я сплю всего около 11 минут. Я постоянно повторял себе, что нужно быть великодушным, лежа без сна в 7:15 утра и желая раствориться в матрасе», — написал автор.

Однако в итоге его нервы не выдержали. В одном халате он вышел на улицу и дождался, пока сосед снимет свои шумоподавляющие наушники и обратит на него внимание. Однако прежде чем автор успел произнести хоть слово, Дэйв дружелюбно поприветствовал его самого и отдал дань уважения его супруге за вкусные печенья, славящиеся на весь район.

«Тут я будто отключился. Придя в себя, я понял, что разглагольствую о Женевской конвенции и "акустической войне", жестикулируя в сторону его воздуходувки так, будто представляю доказательства в суде. Я не очень хорошо это помню. Помню слово "привыкание". Точно, я использовал слово "привыкание"», — ужаснулся автор.

К тому моменту на улицу вышли еще трое соседей, и один из них начал медленно аплодировать. Дэйв внезапно начал извиняться за шум, добавив, что и супруга его за это ругает, после чего пожал автору руку, назвав его по-настоящему смелым человеком.

«Я вернулся в дом. Моя жена хохотала до слез. Видимо, она наблюдала за нами из окна, и в какой-то момент я, приводя некий аргумент, указал прямо на солнце, и никто не знает, зачем. Я не могу перестать думать о том моменте, когда я зачем-то упомянул привыкание», — заключил автор, добавив, что воздуходувка его больше не беспокоит.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп захотел наказать некоторые страны НАТО. За что?

    Белый дом оскорбился вопросом о морали Трампа

    Ряду россиян напомнили о праве получать две пенсии

    Подсчитано число нападений украинцев на ТЦК

    В России резко выросли продажи автомобилей двух марок

    Популярные препараты для кишечника связали с повышенным риском смерти

    Зеленского обвинили во лжи на фоне его предложения о перемирии

    Стало известно о сомнениях партнеров в США из-за поведения Трампа

    Раскрыта категория россиян с пенсией более 500 тысяч рублей

    Обнаженный мужчина наехал на мужа любовницы и попал в тюрьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok