Мужчина выстрелил из ружья в собаку семилетнего мальчика-инвалида в российском городе

В Приморье мужчина выстрелил в собаку мальчика-инвалида, возбуждено дело

В Пограничном округе Приморья мужчина выстрелил из ружья в собаку семилетнего мальчика-инвалида, животное получило ранение в шею. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному округу обратилась местная жительница и рассказала, что во дворе дома на улице Ленина в присутствии ее 7-летнего сына — инвалида 1-й группы, неизвестный мужчина выстрелил из пневматического ружья в ее питомца.

Прибывшие по вызову полицейские нашли стрелка, которым оказался 52-летний местный житель. Он заявил им, что собака мешала ему своим лаем. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

