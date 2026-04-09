Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:46, 9 апреля 2026Силовые структуры

Мужчина выстрелил из ружья в собаку семилетнего мальчика-инвалида в российском городе

В Приморье мужчина выстрелил в собаку мальчика-инвалида, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пограничном округе Приморья мужчина выстрелил из ружья в собаку семилетнего мальчика-инвалида, животное получило ранение в шею. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному округу обратилась местная жительница и рассказала, что во дворе дома на улице Ленина в присутствии ее 7-летнего сына — инвалида 1-й группы, неизвестный мужчина выстрелил из пневматического ружья в ее питомца.

Прибывшие по вызову полицейские нашли стрелка, которым оказался 52-летний местный житель. Он заявил им, что собака мешала ему своим лаем. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Москве работник алкомаркета подрался с двумя покупателями. Нокаутировав соперников, продавец выстрелил одному из них в ногу. Схватка попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok