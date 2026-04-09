На Западе спрогнозировали заявления Трампа на встрече с генсеком НАТО

Telegraph: Трамп может заявить Рютте об отказе защищать страны НАТО

Западное издание The Telegraph дало прогноз, что заявит президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. По мнению журналистов, американский лидер может высказаться об отказе защищать страны альянса.

«Президент США может дать понять, что он не будет защищать государства-члены, подвергшиеся нападению, что нанесет серьезный удар по самому сердцу альянса», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Трамп с малой вероятностью сможет вывести США из НАТО, однако попробует навредить блоку, несмотря на заверения Рютте в лояльности.

6 апреля Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

