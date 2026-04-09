Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 9 апреля 2026Мир

На Западе указали риск срыва перемирия с Ираном из-за Израиля

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Масштабные атаки Израиля на Ливан могут сорвать перемирие между Ираном и Соединенным Штатами. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«В первый же день прекращения огня ЦАХАЛ начала самую агрессивную атаку. Зачем? Не для того ли, чтобы отменить перемирие», — написал он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана.

В ответ на это Иран начал рассматривать возможность новой операции против Израиля, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

    Стало известно о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ

    Из AppStore пропал альтернативный клиент Telegram

    В России предупредили об угрозе импортозамещению электроники

    В России стремительно выросли продажи машин ушедшего бренда

    Водителям назвали способы добраться до техцентра с отказавшим сцеплением

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении племянника лидера «Хезболлы»

    В России пригрозили «Орешником» в ответ на намерения ВСУ сорвать парад Победы

    В России отреагировали на сведения о планах ВСУ сорвать парад Победы роем беспилотников

    Пентагон угрожал Ватикану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok