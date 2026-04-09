На Западе указали риск срыва перемирия с Ираном из-за Израиля

Дизен: Израиль хочет сорвать перемирие США и Ирана

Масштабные атаки Израиля на Ливан могут сорвать перемирие между Ираном и Соединенным Штатами. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«В первый же день прекращения огня ЦАХАЛ начала самую агрессивную атаку. Зачем? Не для того ли, чтобы отменить перемирие», — написал он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана.

В ответ на это Иран начал рассматривать возможность новой операции против Израиля, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия.