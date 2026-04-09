Над Ормузским проливом заметили американский беспилотник

РИА Новости: Американский беспилотник пролетел над Ормузским проливом

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Northrop Grumman MQ-4C Triton заметили над Ормузским проливом около 9:30 утра по московскому времени. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что беспилотник вылетел с военной базы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Он долетел до Ормузского пролива, после чего кружил над ним в течение почти двух часов.

Агентство отмечает, что в среду, 8 апреля, над Ормузским заливом также пролетал американский БПЛА, но тогда время его полета было меньше.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что США хотят переложить ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива на европейских союзников НАТО.

Ранее стало известно, что Иран остановил проход судов через Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан.