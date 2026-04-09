Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 9 апреля 2026Мир

Над Ормузским проливом заметили американский беспилотник

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Erik Hildebrandt / Handout / Reuters

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Northrop Grumman MQ-4C Triton заметили над Ормузским проливом около 9:30 утра по московскому времени. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что беспилотник вылетел с военной базы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Он долетел до Ормузского пролива, после чего кружил над ним в течение почти двух часов.

Агентство отмечает, что в среду, 8 апреля, над Ормузским заливом также пролетал американский БПЛА, но тогда время его полета было меньше.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что США хотят переложить ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива на европейских союзников НАТО.

Ранее стало известно, что Иран остановил проход судов через Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok