США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

Bloomberg: США хотят, чтобы Европа обеспечивала безопасность Ормузского пролива

Соединенные Штаты хотят переложить ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива на европейских союзников НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

«США хотят, чтобы европейские союзники взяли на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности Ормузского пролива после прекращения боевых действий в Иране. Они требуют, чтобы страны представили конкретные планы по обеспечению судоходства через пролив в течение нескольких дней», — сказано в сообщении.

Соответствующий запрос был сделан в ходе переговоров между представителями США и НАТО в Белом доме, где президент Дональд Трамп встретился с генсеком альянса Макром Рютте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Иран согласился открыть Ормузский пролив. «Иран взял на себя обязательство вновь открыть Ормузский пролив, за чем президент [США Дональд Трамп] будет следить, и его администрация внимательно следит за этим в режиме реального времени», — сказала она.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.