Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 9 апреля 2026Мир

США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Соединенные Штаты хотят переложить ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива на европейских союзников НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

«США хотят, чтобы европейские союзники взяли на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности Ормузского пролива после прекращения боевых действий в Иране. Они требуют, чтобы страны представили конкретные планы по обеспечению судоходства через пролив в течение нескольких дней», — сказано в сообщении.

Соответствующий запрос был сделан в ходе переговоров между представителями США и НАТО в Белом доме, где президент Дональд Трамп встретился с генсеком альянса Макром Рютте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Иран согласился открыть Ормузский пролив. «Иран взял на себя обязательство вновь открыть Ормузский пролив, за чем президент [США Дональд Трамп] будет следить, и его администрация внимательно следит за этим в режиме реального времени», — сказала она.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok