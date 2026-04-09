Названа причина смерти сыгравшего в «Улице разбитых фонарей» актера

РИА Новости: Причиной смерти заслуженного артиста РФ Яковлева стал рак легких

Причиной смерти заслуженного артиста России, ведущего актера Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Виктора Яковлева стал рак легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артиста.

«У него была онкология легких продолжительное время», — говорится в материале.

Сообщается, что церемония прощания с актером пройдет в субботу, 11 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина. Яковлева похоронят на Мироносицком кладбище в Пскове.

Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году, а с 1979 года он выступал в качестве ведущего артиста Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина. В 2006 году актер был награжден званием «Заслуженный артист Российской Федерации». О смерти артиста стало известно 9 апреля. Яковлеву было 74 года.