Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:51, 9 апреля 2026

Названа причина смерти сыгравшего в «Улице разбитых фонарей» актера

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

Причиной смерти заслуженного артиста России, ведущего актера Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Виктора Яковлева стал рак легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артиста.

«У него была онкология легких продолжительное время», — говорится в материале.

Сообщается, что церемония прощания с актером пройдет в субботу, 11 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина. Яковлева похоронят на Мироносицком кладбище в Пскове.

Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году, а с 1979 года он выступал в качестве ведущего артиста Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина. В 2006 году актер был награжден званием «Заслуженный артист Российской Федерации». О смерти артиста стало известно 9 апреля. Яковлеву было 74 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok