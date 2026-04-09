16:23, 9 апреля 2026

Названо количество подтопленных домов в Дагестане

В Дагестане остаются подтопленными почти 1100 домов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мухтар Гаджидадаев / РИА Новости

В Дагестане в восьми населенных пунктах по состоянию на четверг, 9 апреля, остаются подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС.

В настоящее время ведется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, организована работа по водоотведению. Спасатели оказывают помощь пострадавшим, доставляют продукты и предметы первой необходимости, сообщил прибывший в Дагестан глава МЧС Александр Куренков.

В Дагестане из-за осадков произошли камнепады, сходы селей, были повреждены дороги и мосты. Были подтоплены дома, наблюдались перебои водо- и электроснабжения. Некоторые дома полностью снес оползень.

Неравнодушные россияне собрали более полумиллиарда рублей для пострадавших от масштабного наводнения соотечественников.

    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Названа главная причина пробуксовки экономики США

    Информация в мессенджере стоила россиянке 12 лет колонии

    Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида во времена Великой Отечественной

    Названа предположительная стоимость квартиры Пугачевой в Москве

    Рассекречены новые смартфоны Samsung

    Самый длинный в мире трамвайный маршрут запустили в Москве

    Российский губернатор раскритиковал «Разговоры о важном» за отсутствие тем о деторождении

    Все новости
