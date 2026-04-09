Названо количество подтопленных домов в Дагестане

В Дагестане остаются подтопленными почти 1100 домов

В Дагестане в восьми населенных пунктах по состоянию на четверг, 9 апреля, остаются подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС.

В настоящее время ведется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, организована работа по водоотведению. Спасатели оказывают помощь пострадавшим, доставляют продукты и предметы первой необходимости, сообщил прибывший в Дагестан глава МЧС Александр Куренков.

В Дагестане из-за осадков произошли камнепады, сходы селей, были повреждены дороги и мосты. Были подтоплены дома, наблюдались перебои водо- и электроснабжения. Некоторые дома полностью снес оползень.

Неравнодушные россияне собрали более полумиллиарда рублей для пострадавших от масштабного наводнения соотечественников.