Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 12 апреля 2026

Названо неожиданное последствие в выборов в Венгрии

Политолог Штир: В Венгрии могут начаться беспорядки после выборов
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Венгрии могут начаться беспорядки, особенно в столице республики Будапеште, в случае если по итогам парламентских выборов победит действующий премьер-министр Виктор Орбан и его партия Fidesz. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир.

«Я ожидаю с вероятностью в 100 процентов, что в Венгрии начнутся беспорядки после выборов. Особенно в Будапеште — могут полыхнуть улицы (...) Если Орбан победит, то нас ждет очень напряженный апрель», — предупредил собеседник.

Штир добавил, что вокруг выборов в Венгрии развернулась большая геополитическая борьба. С одной стороны, во внутренние дела республики вмешиваются Украина и Евросоюз, чтобы избавиться от Орбана. С другой, действующие власти поддерживают Россия, США, Китай и Турция.

Ранее в ходе визита в Будапешт вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с Орбаном заявил, что Вашингтон обладает информацией о попытках украинских спецслужб повлиять на выборы в Венгрии и США. По словам политика, подобные действия со стороны Киева являются издержками украинской системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Мексике пропала 17-летняяя россиянка. В похищении девушки заподозрили работорговцев

    В Москве возобновили аренду самокатов и велосипедов

    В Венгрии прокомментировали слухи о якобы вмешательстве России

    Взявшим кредит на мошенников россиянам дали пошаговую инструкцию

    Тактаров назвал США трудовым лагерем

    Американский профессор сделал предупреждение о поставках оружия Украине

    Названы способы заметить у питомца весеннюю аллергию

    В РПЦ предостерегли россиян в отношении одной пасхальной традиции

    Россиянам назвали новые сроки передачи показаний счетчиков

    Названы повышающие риск возникновения аллергических реакций ошибки при уборке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok