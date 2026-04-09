Названо неожиданное последствие в выборов в Венгрии

Политолог Штир: В Венгрии могут начаться беспорядки после выборов

В Венгрии могут начаться беспорядки, особенно в столице республики Будапеште, в случае если по итогам парламентских выборов победит действующий премьер-министр Виктор Орбан и его партия Fidesz. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир.

«Я ожидаю с вероятностью в 100 процентов, что в Венгрии начнутся беспорядки после выборов. Особенно в Будапеште — могут полыхнуть улицы (...) Если Орбан победит, то нас ждет очень напряженный апрель», — предупредил собеседник.

Штир добавил, что вокруг выборов в Венгрии развернулась большая геополитическая борьба. С одной стороны, во внутренние дела республики вмешиваются Украина и Евросоюз, чтобы избавиться от Орбана. С другой, действующие власти поддерживают Россия, США, Китай и Турция.

Ранее в ходе визита в Будапешт вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с Орбаном заявил, что Вашингтон обладает информацией о попытках украинских спецслужб повлиять на выборы в Венгрии и США. По словам политика, подобные действия со стороны Киева являются издержками украинской системы.