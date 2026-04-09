11:43, 9 апреля 2026

Названы неочевидные признаки сотрясения мозга

Невролог Датта: Сотрясение мозга может вызвать бессонницу
Екатерина Улитина

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Признаки сотрясения мозга очень разнообразны и часто проявляются спустя время. Об этом рассказали врач, специализирующийся на восстановлении после травм головного мозга, Даниэль Данешвар и невролог Шей Датта в беседе с HuffPost.

По словам специалистов, симптомы сотрясения нередко появляются через несколько часов или даже дней после удара головой. В первые сутки чаще возникает головная боль, головокружение и тошнота, позже могут добавиться проблемы с концентрацией, памятью и эмоциональным состоянием.

Врачи добавили, что, помимо привычных симптомов, травма может вызвать неочевидные проявления. Среди них они назвали раздражительность, тревожность, перепады настроения, проблемы с концентрацией и так называемый «туман в голове». Также, по словам Датты, возможны нарушения сна, когда человек сначала чувствует сильную усталость, а позже сталкивается с бессонницей.

«Симптомы могут меняться со временем и затрагивать разные функции — от памяти до эмоционального состояния», — подчеркнул Данешвар. Он отметил, что у некоторых людей появляются проблемы со зрением, включая размытость и трудности с фокусировкой.

Ранее невролог Павел Хорошев заявил, что считает планирование лучшей тренировкой для мозга. По его словам, мозг выполняет большую работу, когда человек записывает произошедшие события и держит в голове план предстоящих действий.

