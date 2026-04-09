18:26, 9 апреля 2026Авто

Названы причины резкого скачка продаж немецких и японских машин в России

Аналитик Целиков объяснил, почему россияне бросились скупать BMW и Toyota
Марина Аверкина

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Аналитик Сергей Целиков объяснил причины неожиданно возросшего спроса россиян на автомобили немецких и японских производителей. Своими мыслями он поделился в Telegram-канале. Специалист выделил два основных фактора.

«Во-первых, это рост к низкой базе», — пишет эксперт. Он считает, что те самые «ждуны», которые еще в начале 2025 года вдохновились переговорами с США и решили дождаться возвращения глобальных марок на российский рынок, начали действовать. Параллельно с этим высокие проценты по депозитам стимулировали многих держать сбережения в банках. Ситуация изменилась: неопределенность снизилась, доходность вкладов пошла вниз, что подталкивает людей вкладывать средства во что-то значительное, что они могут себе позволить.

Subaru Forester теперь стоит больше 7 миллионов рублей. Чем он может удивить за эти деньги: тест-драйв «Ленты.ру»
23 марта 2026
До России добрался обновленный Tank 300. Каким стал популярный китайский рамник: тест-драйв «Ленты.ру»
Второй причиной активизации рынка аналитик называет декабрьские изменения в правилах начисления утильсбора. «Это создало у потенциальных покупателей ощущение, что скоро "занавес совсем закроется", и купить автомобиль привычный марки станет еще дороже. А людей, которые не пересели на "китайцев", в России в 15 раз больше, чем тех, кто пересел. Так что потенциал для Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Honda, BMW и даже Mercedes-Benz огромен», — говорит Целиков.

В ближайшей перспективе аналитик прогнозирует продолжение роста объемов ввоза и реализации машин глобальных брендов, но с замедлением динамики. «В том году доля глобальных брендов "стартанула" с 6 процентов и планомерно пришла к нынешним 15 процентам. Вокруг них сейчас и будет колебаться», — подытожил он.

Ранее он сообщил, что продажи новых BMW в России выросли более чем на 90 процентов. За первые три месяца 2026 года россияне поставили на учет 3873 новых автомобиля марки. Чаще всего покупатели выбирали кроссовер X3. Его регистрации выросли в 3,5 раза и достигли 1255 машин.

