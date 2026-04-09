16:02, 9 апреля 2026Россия

Названы цели ударов ВС России по Украине

Минобороны: Российские войска ударили по энергообъектам на Украине
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Handout / Reuters

Российские войска ударили по энергетическим и топливным объектам на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что названные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, поражение было нанесено складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь с 8 на 9 апреля выпустили по территории России десятки беспилотников. Системы ПВО сбили над российскими регионами 69 летательных аппаратов. Атаке подверглись три региона — Курская и Астраханская области, а также Краснодарский край.

    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

    Потерявший все волосы за несколько недель комик рассказал о жизни без них

    Политолог назвал угрозы Трампа в сторону Европы беспочвенными

    Россиянина выбросили с 12-го этажа многоэтажки

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Названа главная причина пробуксовки экономики США

    Информация в мессенджере стоила россиянке 12 лет колонии

    Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида во времена Великой Отечественной

    Все новости
