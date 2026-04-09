Названы внезапные последствия войны в Иране

Из-за войны на Ближнем Востоке в России могут подорожать авиабилеты. Внезапные последствия войны в Иране назвал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, его слова приводит aif.ru.

По словам эксперта, стоимость перелетов будет расти на тех направлениях, где серьезнее всего ощущается дефицит топлива. Среди них — Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

«Если за две-три недели рост цен на нефть исчислялся десятками процентов, то авиатопливо на ряде рынков подорожало вдвое, и дефицит топлива сейчас выше, чем сырой нефти, — пояснил Пантелеев.

Даже если Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время, мировые поставки авиатоплива будут восстанавливаться не один месяц. Рынок реагирует на позитивные новости инертно, и ждать улучшения не стоит, пока в регионе не установится более-менее прочный мир. Однако ситуацию усугубляют дальнейшие удары по нефтяной инфраструктуре в Персидском заливе.

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев допустил, что Европе грозят массовые отмены авиарейсов на фоне дефицита авиакеросина. По словам эксперта, последний танкер с авиатопливом из Персидского залива прибудет в Европу 9-10 апреля. «Есть серьезные перебои в поставках, с возможными локальными дефицитами и отменами сотен рейсов, если пролив останется закрытым», — пояснил он.