20:57, 9 апреля 2026

Необычный элемент стелс-бомбардировщика B-2 показали на фото

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: US Air Force / Wikimedia

Убирающиеся навигационные огни малозаметного бомбардировщика B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США показали на фото. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Милитарист».

На кадре изображены включенные огни на крыле самолета-невидимки. Они выдвигаются, когда B-2 заходит на посадку, а в полете их убирают. Необычное решение применили для уменьшения количества выступающих элементов на корпусе самолета. Это снижает заметность бомбардировщика.

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit совершил первый полет в 1989 году. Стелс-самолет предназначен для прорыва противовоздушной обороны противника и доставки обычного или ядерного оружия. Производство самолетов прекратили в 2000 году. За это время выпустили 21 машину.

Ранее в апреле «Известия» писали, что ВВС США впервые применили самые мощные неядерные бомбы GBU-57 в ходе операции против Ирана. Изделия сбросил бомбардировщик B-2.

