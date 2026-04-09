12:32, 9 апреля 2026

Похудевшие люди поделились неочевидными секретами потери веса без препаратов

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom  

Люди, сумевшие значительно похудеть без приема препаратов, поделились неочевидными секретами потери веса. О своих лайфхаках они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи отметили, что сбросить вес им помог налаженный питьевой режим.

Употребление воды перед каждым приемом пищи изменило все. Звучит слишком просто, но благодаря этому я постоянно ел меньше, даже не стараясь. За первый месяц я сбросил три с половиной килограмма только благодаря этой привычке

RyanMitchell04пользователь Reddit

Другие рассказали, что запретили себе покупать в магазинах перекусы.

Да, у меня настолько плохая дисциплина, что если у меня дома и есть закуски, то они быстро заканчиваются. Просто решила никогда их больше не покупать

squirrelyfoxxпользовательница Reddit
Наконец, пользователи форума призвали хорошо высыпаться каждую ночь.

Роль сна в снижении веса сильно недооценивается. Вам, конечно, нужно делать все остальное: правильно питаться, двигаться и так далее, но без полноценного отдыха и сна все это будет намного сложнее

honeypennyпользовательница Reddit

