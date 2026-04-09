17:13, 9 апреля 2026Мир

Политолог назвал угрозы Трампа в сторону Европы беспочвенными

Американист Дудаков: Лидеры Европы не спешат реагировать на угрозы Трампа
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд». По его мнению, между США и Европой сейчас идет «игра в наперстки».

«Европейские страны полагают, что "пересидели" Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит Демократическая партия. Президент США превращается в "хромую утку"» — заявил эксперт.

Он отметил, что Трамп пытается втянуть европейскую сторону в инициативу по открытию Ормузского пролива, однако Европа не спешит включаться в процесс, а на угрозы выхода США из НАТО не реагирует.

«Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами. Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», — объяснил Дудаков.

По его мнению, Европа не будет реагировать на давление президента США и в конечном итоге согласится платить деньги прокси-структурам в Индии или Пакистане, чтобы обеспечить себе судоходство.

Ранее Трамп раскритиковал НАТО, заявив, что США не нуждаются в альянсе. По его словам, страны НАТО «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана.

