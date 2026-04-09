05:02, 9 апреля 2026

Полицейские нашли два чемодана с человеческими останками и арестовали 19-летнего юношу

В США сотрудники полиции нашли два чемодана с человеческими останками
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jeffrey Greenberg / Universal Images Group via Getty Images

В американском штате Флорида полицейские обнаружили два чемодана с человеческими останками. Об этом пишет New York Post.

Расследование началось 28 марта после того, как в полицию города Палм-Бей сообщили о подозрительном предмете. Прибывшие на указанное место правоохранители сразу же увидели круживших стервятников. Птицы привели их к чемодану, в котором лежали части человеческого тела. Рядом был найден второй чемодан с таким же содержимым.

Вскоре сотрудники полиции вышли на 19-летнего Лукаса Сандера Джонса. В одном из чемоданов лежала посылка, отправленная на его имя. Следователи приехали домой к Джонсу и побеседовали с ним и его девушкой. Правоохранители сразу же заметили, что у юноши были некие подозрительные травмы. Кроме того, он отказался общаться с полицией. Во время обыска в доме были найдены следы крови и нож, похожий на лежавший в одном из чемоданов.

Сначала Джонса арестовали за надругательство над телом и отпустили под залог. Вскоре его задержали повторно и обвинили в расправе. Власти пока не назвали имени жертвы, однако флоридские СМИ утверждают, что в чемоданах лежали останки 28-летнего Коли Ли Дэниела. Его объявили пропавшим без вести 22 марта. Девушка Джонса заявила, что видела Дэниела у него дома, и ей показалось, что он был без сознания. Позже Джонс сказал, что приятель ушел.

На следующий день Джонс попросил возлюбленную отвезти ее в тот район, где были найдены чемоданы. Она видела, как юноша выбрасывал из машины какие-то вещи. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина заживо похоронил блогершу в чемодане. Женщина состояла с арестованным в романтических отношениях.

