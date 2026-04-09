Полиция установила обращавшихся за личными данными к незаконным информационным ресурсам

По делу «Новой газеты» полиция установила обращавшихся за персональными данными

Полиция установила личности тех, кто обращался за персональными данными к незаконным информационным ресурсам. Об этом сообщает ТАСС.

По информации правоохранителей, полицейские установили круг лиц по делу о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Ранее сообщалось, что полицейские проводят обыск в редакции «Новой газеты». Обыски связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.

В офисе находится часть сотрудников, при этом адвокатов редакции не пропускают.