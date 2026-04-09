Потерявший все волосы за несколько недель комик рассказал о жизни без них

Популярный американский стендап-комик Джефф Росс рассказал о жизни с алопецией. В беседе с NPR юморист заявил, что потерял все волосы на голове за несколько недель и сильно переживал из-за этого.

Росс отметил, что до выпадения волос у него была пышная шевелюра. «Я на каждом выступлении шутил про нее. А затем, в течение нескольких недель, все выпало. И, как будто этого было недостаточно, также выпали мои ресницы и брови», — сказал комик.

По словам юмориста, резкая перемена во внешности сильно его обеспокоила. Как признался Росс, он очень переживал, что окружающие начнут думать, будто он болен. «У меня ушло много времени на то, чтобы принять это. (...) И чтобы понять, что внешность — это не главное», — добавил комик.

Он рассказал, что после потери волос вдохновлялся примером рэпера Pitbull, который бреет голову.

Ранее Росс, излечившийся от рака прямой кишки, посоветовал проходить колоноскопию, чтобы выявлять это заболевание. По словам комика, если бы он не прошел это исследование, то не заподозрил бы у себя рак.