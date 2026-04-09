12:18, 9 апреля 2026

В громком деле о расправе над силовиком и его женой поставили точку

В Москве суд приговорил мужчину за убийство милиционера и его жены в 1999 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину за расправу над сотрудником милиции и его супругой в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На допросе обвиняемый признал вину, заявив, что совершил преступление в ходе бытовой ссоры. Следствие также установило, что он сам раньше работал в том же отделении милиции, а в 1991 и 1993 годах был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы, отбывая наказание до 1999 года.

По версии следствия, 6 ноября 1999 года осужденный вместе с соучастником пришел в квартиру на Рязанском проспекте к знакомому — оперуполномоченному уголовного розыска столичной милиции. Между мужчинами вспыхнул конфликт, и гость открыл огонь по хозяину. Затем он выстрелил и в супругу милиционера, опасаясь, что она заявит о преступлении в правоохранительные органы. Далее злоумышленники скрылись, а родителей без признаков жизни обнаружил вернувшийся домой малолетний сын.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Следствие проверяло версии, связанные с оперативной работой силовика, но конкретных подозреваемых не было.

Ранее в Астраханской области следователи раскрыли преступление, которое было совершено в отношении правоохранителя 27 лет назад.

