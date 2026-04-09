Расправу над коллегой российские правоохранители раскрыли спустя 27 лет

В Астраханской области следователи раскрыли убийство мужчины спустя 27 лет

В Астраханской области следователи раскрыли преступление, которое было совершено в отношении правоохранителя 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Подозреваемого по этому делу удалось установить лишь в 2026 году. Он был задержан в апреле в регионе, в котором проживал. Мужчине предъявили обвинение и арестовали. Расследование продолжается, устанавливаются другие причастные к преступлению. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала изданию, что ранее задержанный уже был судим.

В ночь на 27 февраля 1999 года у одного из ночных клубов Астрахани произошел конфликт между группой лиц и мужчиной. Потерпевший, являвшийся сотрудником органов внутренних дел, сделал замечание нарушителям общественного порядка.

В ответ злоумышленники напали на него. Они нанесли сотруднику милиции множественные удары руками, ногами и предметом, используемым в качестве оружия. От полученных травм мужчина не выжил. Несмотря на все усилия, установить нападавших тогда не удалось, и расследование приостановили.

Ранее сообщалось, что после исчезновения героя России — 23-летнего участника специальной военной операции (СВО) Алексея Асылханова возбудили уголовное дело.

