00:07, 9 апреля 2026Россия

Путин оценил уровень обеспечения российской армии

Марина Совина
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Президент встретился в Кремле с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, который сообщил, что регион развивает компетенции в сфере легкой промышленности.

«Серьезную возможность открыл ваш указ, ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для целей, для вещевого обмундирования в интересах Вооруженных сил», — отметил Воскресенский.

В ответ Путин заявил, что «еще не все там сделано, что нужно».

Ранее Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. Он сообщил, что речь идет примерно о 15 процентах земель.

