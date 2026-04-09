Путин оценил уровень обеспечения российской армии

Путин на встрече с Воскресенским указал на нерешенные задачи в обеспечении армии

Президент России Владимир Путин заявил, что в обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Президент встретился в Кремле с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, который сообщил, что регион развивает компетенции в сфере легкой промышленности.

«Серьезную возможность открыл ваш указ, ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для целей, для вещевого обмундирования в интересах Вооруженных сил», — отметил Воскресенский.

В ответ Путин заявил, что «еще не все там сделано, что нужно».

