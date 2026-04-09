13:33, 9 апреля 2026Мир

Раскрыт тайный план Трампа по перемирию с Ираном

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки сил на Ближнем Востоке. План главы Белого дома на перемирие раскрыл подполковник США в отставке Дэниел Дэвис на странице в соцсети X.

«Складывается впечатление, что он согласился на перемирие, чтобы перезарядить оружие на самолетах и кораблях. Это только укрепляет его репутацию обманщика своих партнеров по переговорам, заставляя их верить, что он честно ведет дипломатию, тогда как на самом деле готовится к новой атаке», — заявил он.

По его мнению, Тегеран также ожидает подвоха со стороны Вашингтона и уже приготовил ответ.

Ранее заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете Яков Рабкин в интервью «Ленте.ру» отметил, что администрация Трампа стоит перед выбором из-за конфликта на Ближнем Востоке: либо надавить на Израиль и заставить соблюдать режим прекращения огня с Ираном, либо выйти из конфликта.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
