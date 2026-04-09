Раскрыт тайный план Трампа по перемирию с Ираном

Дэвис: Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки сил

Президент США Дональд Трамп пошел на прекращение огня с Ираном только ради перегруппировки сил на Ближнем Востоке. План главы Белого дома на перемирие раскрыл подполковник США в отставке Дэниел Дэвис на странице в соцсети X.

«Складывается впечатление, что он согласился на перемирие, чтобы перезарядить оружие на самолетах и кораблях. Это только укрепляет его репутацию обманщика своих партнеров по переговорам, заставляя их верить, что он честно ведет дипломатию, тогда как на самом деле готовится к новой атаке», — заявил он.

По его мнению, Тегеран также ожидает подвоха со стороны Вашингтона и уже приготовил ответ.

Ранее заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете Яков Рабкин в интервью «Ленте.ру» отметил, что администрация Трампа стоит перед выбором из-за конфликта на Ближнем Востоке: либо надавить на Израиль и заставить соблюдать режим прекращения огня с Ираном, либо выйти из конфликта.