Стало известно о трудном выборе Трампа из-за Ирана

Профессор Рабкин: США стоят перед выбором из-за конфликта на Ближнем Востоке

Администрация президента США Дональда Трампа стоит перед выбором из-за конфликта на Ближнем Востоке: либо надавить на Израиль и заставить соблюдать режим прекращения огня с Ираном, либо выйти из конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Яков Рабкин, заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете, автор книг «Сионизм в 101 цитате», «Израиль: война и мiръ», «Еврей против еврея. Иудейское сопротивление сионизму».

В частности, исследователь указал, что США провели переговоры с Ираном о перемирии при посредничестве Пакистана без прямого участия Израиля. Этот факт вызвал недовольство среди ряда политических сил этого государства. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила вести боевые действия в Ливане против шиитской группировки «Хезболла».

США теперь стоит выбор: либо приструнить Израиль, либо выйти из войны, оставив Израиль разбираться с Ираном в одиночку, либо продолжать навязанную им Израилем войну с Ираном Яков Рабкин заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете

«Последний вариант грозит Трампу политической катастрофой на осенних промежуточных выборах в Конгресс, а многим странам мира — дефицитом горючего и продовольствия (...) Иран, отвечая на нарушения Израилем перемирия [в Ливане], снова перекрыл Ормузский пролив и подверг сионистское государство ракетному обстрелу», — резюмировал Рабкин.

В ночь на 8 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху формально поддержал перемирие, но при этом подчеркнул, что государство по-прежнему намерено избавиться от «ракетной, ядерной и террористической угрозы со стороны Тегерана».

Новость о прекращении огня неоднозначно приняла израильская оппозиция — бывший глава правительства, лидер либеральной оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид назвал договоренность с Ираном «беспрецедентной катастрофой».

Прекращение огня на Ближнем Востоке прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации.