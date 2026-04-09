Раскрыт топ-5 направлений для летнего отдыха россиян

АТОР: Россияне выберут для летнего отпуска Турцию и Египет

Россияне выберут для летнего отпуска несколько стран, в том числе свою родину. Топ-5 направлений для отдыха соотечественников раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Тарас Кобищанов.

По прогнозам, первое место в рейтинге популярности займет Турция, за ней следуют Египет и Россия. Замыкают пятерку лидеров Китай и Вьетнам. «Но если не в этом году, то в следующем Вьетнам точно попадет в пятерку», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать горящие туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на фоне перемирия на Ближнем Востоке. Турагенты начали распродавать ранее забронированные на апрель путевки, от которых соотечественники отказались из-за эскалации конфликта в регионе.