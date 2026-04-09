Ремонт российского самолета «скотчем» попал на видео

Ремонт самолета российской авиакомпании S7 Airlines «скотчем» попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Не уточняется, откуда вылетал борт и куда он направлялся. На записи, сделанной одним из пассажиров, видно, как сотрудник авиагавани обклеивает двигатель лайнера серебристой лентой, напоминающей скотч.

Однако позже представители перевозчика пояснили, что это специальная металлизированная авиационная лента. Она необходима для временной защиты деталей самолета с поврежденным окрасом.

Ранее пассажирка уличила авиакомпанию Spirit Airlines в ремонте лайнера изолентой и насмешила подписчиков в соцсетях. Женщина сняла ролик, находясь на борту самолета перед вылетом рейса.