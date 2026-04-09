18:07, 9 апреля 2026

Ремонт российского самолета «скотчем» попал на видео

Зарина Дзагоева
Ремонт самолета российской авиакомпании S7 Airlines «скотчем» попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Не уточняется, откуда вылетал борт и куда он направлялся. На записи, сделанной одним из пассажиров, видно, как сотрудник авиагавани обклеивает двигатель лайнера серебристой лентой, напоминающей скотч.

Однако позже представители перевозчика пояснили, что это специальная металлизированная авиационная лента. Она необходима для временной защиты деталей самолета с поврежденным окрасом.

Ранее пассажирка уличила авиакомпанию Spirit Airlines в ремонте лайнера изолентой и насмешила подписчиков в соцсетях. Женщина сняла ролик, находясь на борту самолета перед вылетом рейса.

    Последние новости

    Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

    59-летняя Рената Литвинова в облегающем комбинезоне прошлась по Парижу

    Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном

    Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

    В Подмосковье на похожей на озеро дороге решили провести ремонт асфальта

    Пассажира лишили свободы за пьяный дебош в самолете

    В России назвали только один сценарий для Украины

    Россиянин проиграл более двух миллионов рублей из-за Сафонова

    Жителей Москвы предупредили об опасности

    Россиянин получил три тысячи рублей и 13 лет колонии

    Все новости
