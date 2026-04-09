18:51, 9 апреля 2026

Куренков предложил повысить до федерального режим ЧС в Дагестане и Чечне
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мухтар Гаджидадаев / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков предложил повысить уровень ЧС в Дагестане и Чечне до федерального. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предлагаю обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что главы регионов должны обеспечить непрерывное информирование граждан о всех мерах поддержки, а также создать планы восстановления жилья и соцобъектов.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. Пострадали более 15 тысяч человек. Глава республики Сергей Меликов ранее сообщил, что из Дагестана около 75 детей отправят в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок».

    Последние новости

    Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

    Рубальская высказалась о заслуженности статуса народной артистки

    Россиянка попала в реанимацию после установки средства контрацепции

    Microsoft отказалась исправлять старую ошибку Windows

    Режим ЧС после масштабного потопа в Дагестане предложили повысить до федерального

    Подросток заплатил за машину россиянину игрушечными деньгами

    59-летняя Рената Литвинова в облегающем комбинезоне прошлась по Парижу

    Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном

    Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

    В Подмосковье на похожей на озеро дороге решили провести ремонт асфальта

    Все новости
