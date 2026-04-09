Режим ЧС после масштабного потопа в Дагестане предложили повысить до федерального

Куренков предложил повысить до федерального режим ЧС в Дагестане и Чечне

Глава МЧС России Александр Куренков предложил повысить уровень ЧС в Дагестане и Чечне до федерального. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предлагаю обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что главы регионов должны обеспечить непрерывное информирование граждан о всех мерах поддержки, а также создать планы восстановления жилья и соцобъектов.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. Пострадали более 15 тысяч человек. Глава республики Сергей Меликов ранее сообщил, что из Дагестана около 75 детей отправят в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок».