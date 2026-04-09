Россия обошла Польшу на выборах

Зампостпреда при ООН Чумаков: РФ обошла Польшу на выборах в совет ВПП

Россия опередила Польшу, которую поддерживали европейские страны, на выборах в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков. Его слова приводит РИА Новости.

«Избрание России в Исполсовет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования», — заявил он.

По его словам, Россия на протяжении долгого времени была надежным и ответственным партнером ВПП, а ее ключевые позиции остаются прежними: РФ последовательно противостоит политизации гуманитарной помощи и настаивает на строгом соблюдении основных гуманитарных принципов.

Ранее сообщалось, что масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Иране уже привели к стремительному росту цен на газ, что, в свою очередь, может подтолкнуть стоимость удобрений вверх. Резкий рост цен, по оценке заместителя исполнительного директора ВПП ООН Карла Скау, может привести к недоеданию до 45 миллионов человек в мире в дополнение к уже голодающим 318 миллионам.