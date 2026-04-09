Россиян призвали не ставить один предмет мебели в коридорах

Юрист Салкин: В общих коридорах нельзя ставить шкафы и ящики для посылок

В общих коридорах нельзя размещать шкафы и ящики для посылок. Не ставить эти предметы мебели в подъездах жилых домов призвал россиян адвокат Михаил Салкин, пишет RT.

Если обзавестись такой мебелью в общем пространстве окажется необходимостью, придется получить одобрение соседей на общем собрании собственников. К тому же, поставить ее придется по особым правилам, чтобы не загораживать пути эвакуации и не сделать проход слишком узким.

«Допустимо разместить такой шкаф при наличии ниши в стене, в результате которой пути эвакуации не ограничиваются», — подчеркнул юрист. Если правила не соблюсти, придется заплатить штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о наказании за рекламу и граффити в подъезде жилых домов. Рисование граффити в доме может расцениваться как вандализм. Соответствующая статья предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ или года исправительных, а также арест на три месяца.