Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:40, 9 апреля 2026

Россиянам назвали рецепт идеального кулича

Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Шеф-повар Евгений Мещеряков назвал рецепт идеального кулича. В беседе с «Царьградом» он посоветовал россиянам отдавать предпочтение не самым сложным, а самым стабильным рецептам.

Своей главной рекомендацией он назвал ленивый кулич, который готовится на опаре, с длительной ферментацией. По словам шеф-повара, в процессе приготовления нужно использовать не маргарин, а хорошее масло жирностью 82,5 процента. Вместо молока он посоветовал добавить сливки, чтобы вкус был более глубоким, а тесто кулича — нежным.

«Обязательно выдерживать тесто 8-12 часов в холодильнике. То есть нужно замесить и поставить тесто в холодильник на ночь. Вкус становится более глубоким тогда и насыщенным», — добавил Мещеряков.

Самый простой вариант — замесить тесто из муки, яиц, сахара, масла, сливок и дрожжей. Однако для необычного вкуса можно добавить апельсиновую или лимонную цедру, а также изюм или цукаты. Не лишними будут и специи, такие как корица или ваниль.

«Я лично на Пасху выпекаю классический кулич с цитрусовыми. Обливка — из простой сладко-сливочной сахарной помадки. Творожная паста — с фисташкой и белым шоколадом», — поделился шеф-повар. Также на Пасху он всегда готовит буженину или томленую утку.

Ранее россиянам напомнили, что неправильно выбранный краситель может превратить пасхальные яйца в источник токсинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok