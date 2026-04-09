Россиянам назвали самые опасные способы окраски яиц на Пасху

Терапевт Мамедова призвала не окрашивать яйца на Пасху маркерами и гуашью

Неправильно выбранный краситель может превратить пасхальные яйца в источник токсинов, предупредила терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала россиянам самые опасные способы окраски этого продукта на Пасху.

«Ни в коем случае нельзя окрашивать и украшать яица на Пасху гуашью, маркерами, фломастерами или марганцовкой, поскольку они содержат опасные для здоровья химические токсичные соединения», — призвала Мамедова.

Гастроэнтеролог добавил, что для окрашивания яиц лучше использовать натуральные красители, например, куркуму, свекольный сок, луковую шелуху или красный лук, а также специальные пищевые красители, соответствующие стандарту ГОСТ.

Ранее в Роскачестве назвали дневную норму пасхальных куличей. Специалисты ведомства рекомендовали ограничиться 150-200 граммами продукта в день, что соответствует двум-трем небольшим кусочкам толщиной около сантиметра.