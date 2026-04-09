Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 9 апреля 2026

Россиянам назвали самые опасные способы окраски яиц на Пасху

Терапевт Мамедова призвала не окрашивать яйца на Пасху маркерами и гуашью
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Неправильно выбранный краситель может превратить пасхальные яйца в источник токсинов, предупредила терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала россиянам самые опасные способы окраски этого продукта на Пасху.

«Ни в коем случае нельзя окрашивать и украшать яица на Пасху гуашью, маркерами, фломастерами или марганцовкой, поскольку они содержат опасные для здоровья химические токсичные соединения», — призвала Мамедова.

Гастроэнтеролог добавил, что для окрашивания яиц лучше использовать натуральные красители, например, куркуму, свекольный сок, луковую шелуху или красный лук, а также специальные пищевые красители, соответствующие стандарту ГОСТ.

Ранее в Роскачестве назвали дневную норму пасхальных куличей. Специалисты ведомства рекомендовали ограничиться 150-200 граммами продукта в день, что соответствует двум-трем небольшим кусочкам толщиной около сантиметра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok