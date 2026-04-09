Россиянин описал обман туристов в Китае словами «был в шоке от изобретательности местных»

Российский тревел-блогер описал обман туристов в Поднебесной словами «был в шоке от изобретательности местных». О схемах мошенничества он рассказал в личном блоге «Влюбленный в Китай» на платформе «Дзен».

Он рассказал, что к путешественнику на улице может подойти якобы художник и предложить заглянуть в его мастерскую. Сначала местный показывает работы, интересуется мнением, а затем постепенно начинает подводить к покупке картин. При этом в диалог вступают приятели китайца, которые начинают угрожать туристу. «Вряд ли вы оттуда легко уйдете, пока не купите один из "шедевров"», — отметил автор блога.

В другой ситуации житель Поднебесной может пригласить отдыхающего на дегустацию китайского чая в местное заведение. «В кафе вы действительно пьете вместе чай и мило общаетесь. После чего вам выставляют огромный счет, утверждая, что это был особый дорогой и очень ценный сорт», — рассказал россиянин. Он добавил, что к моменту оплаты «зазывала» исчезает, либо присоединяется к хозяину кафе и настаивает на оплате.

Также под колеса транспортного средства туриста может броситься местный житель. Он притворяется, что его сбили, и тогда от иностранца требуют оплатить крупную компенсацию. «Вы, конечно, можете вызвать полицию. Но она в 99 процентах случаев будет на стороне китайца. А может случиться и так, что на вызов приедут вообще подставные полицейские», — заключил соотечественник.

Ранее россиянка описала туалеты в Китае фразой «запах такой, что глаза начинает щипать». По ее словам, бесплатные туалеты в стране можно найти почти везде, однако в большинстве случаев это «дырка в полу».