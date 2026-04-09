Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:32, 9 апреля 2026Путешествия

Россиянин описал обман туристов в Китае словами «был в шоке от изобретательности местных»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский тревел-блогер описал обман туристов в Поднебесной словами «был в шоке от изобретательности местных». О схемах мошенничества он рассказал в личном блоге «Влюбленный в Китай» на платформе «Дзен».

Он рассказал, что к путешественнику на улице может подойти якобы художник и предложить заглянуть в его мастерскую. Сначала местный показывает работы, интересуется мнением, а затем постепенно начинает подводить к покупке картин. При этом в диалог вступают приятели китайца, которые начинают угрожать туристу. «Вряд ли вы оттуда легко уйдете, пока не купите один из "шедевров"», — отметил автор блога.

Материалы по теме:
Китайцы массово едут в Россию. Почему этому рады не все?
Китайцы массово едут в Россию.Почему этому рады не все?
23 декабря 2024
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
6 ноября 2024

В другой ситуации житель Поднебесной может пригласить отдыхающего на дегустацию китайского чая в местное заведение. «В кафе вы действительно пьете вместе чай и мило общаетесь. После чего вам выставляют огромный счет, утверждая, что это был особый дорогой и очень ценный сорт», — рассказал россиянин. Он добавил, что к моменту оплаты «зазывала» исчезает, либо присоединяется к хозяину кафе и настаивает на оплате.

Также под колеса транспортного средства туриста может броситься местный житель. Он притворяется, что его сбили, и тогда от иностранца требуют оплатить крупную компенсацию. «Вы, конечно, можете вызвать полицию. Но она в 99 процентах случаев будет на стороне китайца. А может случиться и так, что на вызов приедут вообще подставные полицейские», — заключил соотечественник.

Ранее россиянка описала туалеты в Китае фразой «запах такой, что глаза начинает щипать». По ее словам, бесплатные туалеты в стране можно найти почти везде, однако в большинстве случаев это «дырка в полу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности получать пенсию более 500 тысяч рублей. Кому она положена?

    В США призвали остановить Трампа

    Кадыров отказался помогать Ирану и объяснил свое решение

    Россиянин сознался в переводе цифровой валюты на экипировку

    Перечислены лучшие кнопочные телефоны

    Россиянин описал обман туристов в Китае словами «был в шоке от изобретательности местных»

    Мужчина опубликовал фото странной пыли и получил совет немедленно переехать

    Минобороны России выпустило сообщение о мощной атаке ВСУ после слов Зеленского о перемирии

    Бывший чиновник Минобороны России выслушал приговор за взятки в 19 миллионов рублей

    ЦБ заявил о возможной паузе в дальнейшем снижении ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok