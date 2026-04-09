18:32, 9 апреля 2026

Россиянин получил три тысячи рублей и 13 лет колонии

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ростовской области осудили мужчину за совершение терактов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, 26 мая 2025 года Даниил Панов вступил в переписку с неустановленным лицом и согласился за денежное вознаграждение совершить поджог железнодорожной инфраструктуры.

5 июня 2025 года он получил сведения о месте расположения релейных шкафов сигнальных установок. На приобретение материалов, необходимых для совершения поджога, ему перевели на счет три тысячи рублей. После этого вечером 10 и 20 июня того же года он прибыл на место и облив зажигательной смесью шкафы, поджог их.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции российского региона произошел теракт.

