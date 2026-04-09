Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 9 апреля 2026

Россиянин тайно женился на матери троих детей с сайта знакомств и отправился на СВО

Майя Назарова

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Житель Екатеринбурга тайно женился на матери троих детей с сайта знакомств и отправился на специальную военную операцию (СВО). Там он получил смертельное ранение. Близкие бойца начали бороться за «гробовые» выплаты с его супругой. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Мать россиянина поделилась, что познакомилась с невесткой, когда собирала сыну вещи на фронт. Женщина не одобрила выбор избранницы. Как утверждает родительница, возлюбленная военного ведет разгульный образ жизни.

Пенсионерка убеждена, что их брак существовал только на бумаге, в реальности они никогда не жили вместе. По этой причине пожилая горожанка отказывается делить выплаты за сына с вдовой и ее детьми.

Женщина пояснила, что до встречи с многодетной матерью военный жил в гражданском браке с девушкой. Родительница думала, что они поженятся, но внезапная ссора разрушила планы. Пенсионерка выяснила, что сын познакомился с женщиной, когда беспробудно пил. Их быстро расписали, а после екатеринбуржец подписал контракт с Минобороны.

Как утверждает мать, вдове 31 год, у нее три дочери от разных мужчин. Женщина нигде не работает. В суде она рассказывала, что военный отправлял ей деньги на содержание детей.

Ранее депутат Денис Рубащенко рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok