13:47, 9 апреля 2026

Россиянин засудил базу отдыха из-за напавшего на него тигра в банном чане

Россиянин пострадал при нападении тигра и засудил глэмпинг в Хабаровском крае
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Vaclav Sebek / Shutterstock / Fotodom

Российский турист засудил базу отдыха в Хабаровском крае из-за напавшего на него тигра в банном чане. Подробностями истории делится Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что инцидент произошел еще в конце 2024 года, однако судебное решение было вынесено лишь в 2026 году. Так, семья отправилась в глэмпинг в национальный парк и в один из дней отдыха решила искупаться в банном чане на открытой площадке. Этому помешал тигр, который выбежал из леса и напал на отца.

Отогнать хищника помог среагировавший на крики сотрудник базы отдыха. Турист пострадал при нападении сильно: хищник оставил на его теле глубокие рваные раны и сломал бедро. Суд постановил, что глэмпинг должен выплатить россиянину 250 тысяч рублей. Также были одобрены дополнительные меры компенсации морального вреда жене и детям.

Ранее волк погнался за отдыхающим на горнолыжном курорте в России мужчиной. Инцидент попал на видео.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
