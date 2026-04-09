Россиянин засудил базу отдыха из-за напавшего на него тигра в банном чане

Россиянин пострадал при нападении тигра и засудил глэмпинг в Хабаровском крае

Российский турист засудил базу отдыха в Хабаровском крае из-за напавшего на него тигра в банном чане. Подробностями истории делится Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что инцидент произошел еще в конце 2024 года, однако судебное решение было вынесено лишь в 2026 году. Так, семья отправилась в глэмпинг в национальный парк и в один из дней отдыха решила искупаться в банном чане на открытой площадке. Этому помешал тигр, который выбежал из леса и напал на отца.

Отогнать хищника помог среагировавший на крики сотрудник базы отдыха. Турист пострадал при нападении сильно: хищник оставил на его теле глубокие рваные раны и сломал бедро. Суд постановил, что глэмпинг должен выплатить россиянину 250 тысяч рублей. Также были одобрены дополнительные меры компенсации морального вреда жене и детям.

