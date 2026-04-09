20:01, 9 апреля 2026Путешествия

Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @dasha_pilotessa

Российская тревел-блогерша описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое». Об этом она рассказала на своей странице @dasha_pilotessa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, речь идет о посвящении мальчика в мужчину в племени Хамер. Женщины пели и танцевали, а также готовили еду, а мужчины тем временем разукрашивали лица краской.

«А потом началось что-то жуткое. Женщины подбегают к мужчинам с плетью и просят их ударить. От удара они даже не морщатся. Спины женщин Хамер покрыты шрамами. Для них это не боль, а выражение силы и поддержки семьи мальчика», — поделилась путешественница.

Ранее турист прошел обряд очищения в священном источнике на Бали (Индонезия) и заразился подкожной инфекцией. Мужчина отправился на индонезийский остров со своей женой.

