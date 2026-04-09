14:23, 9 апреля 2026

Российская «Наука» проработает до 2035 года

Иван Потапов
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Работа многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) будет продлена до 2035 года. Об этом РИА Новости в рамках «Недели космоса — 2026» сообщил генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин.

По его словам, к соответствующим работам по продлению сроков эксплуатации предприятие уже приступает. Денискин допустил, что после завершения эксплуатации МКС модуль «Наука» может войти в состав Российской орбитальной станции (РОС).

«Наука» стала последним модулем, запущенным Россией к МКС, он был выведен на околоземную орбиту в 2021 году.

Также Денискин заявил, что США и Россия продлят работу модуля «Заря» — старейшего на МКС — до 2032 года, аналогичное планируется сделать в отношении модуля «Звезда».

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что МКС сведут с околоземной орбиты в 2030 году.

