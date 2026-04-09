Российские компании оказались востребованы в экзотической стране

Аналитик Зембатов: На рынке Омана функционируют порядка 300 российских компаний

Число российских компаний, представленных на рынке в Омане, к настоящему времени приблизилось к 300 единицам. О востребованности отечественных фирм в экзотической стране заявил директор центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марат Зембатов. Его слова приводит ТАСС.

Обе страны, пояснил он, заинтересованы в дальнейшем развитии взаимной торговли. Важной отраслью является логистика. Стороны совместно укрепляют взаимодействие в области грузоперевозок, уделяя внимание транспортному коридору Север — Юг. Это может поспособствовать наращиванию двусторонней торговли в среднесрочной перспективе, констатировал Зембатов.

Война в Иране создала серьезные проблемы для российских компаний, представленных на Ближнем Востоке, отмечал ранее глава подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. На фоне регулярных ракетных атак и масштабных логистических сбоев более половины региональных отечественных брендов приостановили работу своих торговых объектов, пояснил он.

Если двухнедельное перемирие между Ираном и США не будет продлено, предупредила аналитик Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева, российским компаниям придется массово уходить с рынков ближневосточных стран. Функционировать в нормальном режиме в условиях постоянных ракетных обстрелов будет практические невозможно, заключила она.