Российский фильм попал в основную программу Каннского кинофестиваля

13:00, 9 апреля 2026Культура

Фильм Звягинцева «Минотавр» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в основную программу Каннского кинофестиваля. Об этом стало известно из программы, опубликованной пресс-службой смотра.

Известно, что Звягинцев выступил также сценаристом проекта вместе с автором книги «Путь фильма "Апокриф" Андрея Звягинцева» Семеном Ляшенко.

Сообщается, что история рассказывает о директоре фирмы, который готовится к крупным сокращениям. Его жизнь начинает рушиться, когда он узнает об измене жены.

Ранее в Государственной Думе пообещали жестко разобраться с «буратинами и бременскими музыкантами». По мнению депутата, некоторые режиссеры, которые ранее снимали кино «в духе Звягинцева», теперь создают детские сказки.

