Российский рынок акций упал

19:26, 9 апреля 2026

Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 1,15 процента
Вячеслав Агапов
СюжетИндекс МосБиржи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 1,15 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился до 2733,4 пункта (минус 1,15 процента). Индекс в юанях в то же время вырос до 1115,27 пункта (плюс 0,24 процента), долларовый индекс РТС сократился до 1106,27 пункта (минус 0,55 процента).

В конце марта российский рынок акций перешел к росту и преодолел отметку 2800 пунктов, прибавляя 0,5 процента. На максимуме показатель доходил до уровня 2814,54 пункта. Поддержку котировкам российских нефтяных компаний оказали подорожание нефти, которое обеспечивает эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаками йеменских хуситов на Израиль. Еще одной причиной стали комментарии об отсутствии новых планов по мобилизации.

