Российский рынок акций упал

Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 1,15 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 1,15 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился до 2733,4 пункта (минус 1,15 процента). Индекс в юанях в то же время вырос до 1115,27 пункта (плюс 0,24 процента), долларовый индекс РТС сократился до 1106,27 пункта (минус 0,55 процента).

В конце марта российский рынок акций перешел к росту и преодолел отметку 2800 пунктов, прибавляя 0,5 процента. На максимуме показатель доходил до уровня 2814,54 пункта. Поддержку котировкам российских нефтяных компаний оказали подорожание нефти, которое обеспечивает эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаками йеменских хуситов на Израиль. Еще одной причиной стали комментарии об отсутствии новых планов по мобилизации.