Рубальская высказалась о заслуженности статуса народной артистки

Лариса Рубальская призналась, что обрадовалась званию народной артистки России

Поэтесса Лариса Рубальская прокомментировала присвоение звания народной артистки России. Ее слова передает Национальная служба новостей (НСН).

Рубальская призналась, что новость ее обрадовала. По словам автора десятков российских хитов, ее часто спрашивали о наличии почетного звания и удивлялись тому, что оно отсутствует после многолетней карьеры.

«Думала, достойна ли я, но мне стали писать: "Давно пора, почему только сейчас?" Значит, народ подтверждает, что все это вовремя», — поделилась поэтесса.

Рубальская отметила, что продолжает сочинять песни и выступать. «Отсутствие плохих новостей, когда я себя нормально чувствую, когда есть силы — качество жизни меня делает счастливой», — добавила она.

8 апреля президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Ларисе Рубальской звания народной артистки России. Глава государства в своем указе о присвоении почетного звания отметил многолетнюю плодотворную деятельность поэтессы.